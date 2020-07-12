Круг контактных лиц составляет 900 человек
По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 12 июля в республике зарегистрировано 3414 случаев заражения COVID-19. Из них по Улан-Удэ – 1921.
За сутки выявили ещё 36 заболевших.
Из 36 новых случаев COVID-19: восемь человек были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
- На сегодня круг контактных лиц составляет 900 человек, все лабораторно обследованы, - сообщили в республиканском оперштабе.
За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 2543 человека, в том числе накануне выздоровели 27 пациентов.
Умерли 27 человек. Как сообщал «Байкал-Daily», последняя смерть зафиксирована 10 июля, когда скончалась 68-летняя женщина.
На сегодня проходят лечение в инфекционных стационарах республики 427 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 417 пациентов с лёгким течением болезни.
Среди госпитализированных 25 детей, их состояние удовлетворительное. С начала пандемии только один ребёнок с коронавирусом попадал в реанимацию. Это был малыш в возрасте 1 год 9 месяцев, у которого также была пневмония. К счастью, вскоре его состояние улучшилось, и он был переведён в обычную палату.
На сегодня в отделениях реанимации находятся 20 тяжёлых взрослых пациентов, из них на аппарате ИВЛ – восемь человек.
- В настоящее время в Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 974 койки, занято 439, в том числе с лабораторно подтверждённым COVID-19 – 427, свободно – 535 коек. Занятость коечного фонда больными – 45,1%, - уточнили в оперштабе.
Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 3400
Происшествия, Фото:
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