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Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 3400

Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 3400
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Круг контактных лиц составляет 900 человек

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 12 июля в республике зарегистрировано 3414 случаев заражения COVID-19. Из них по Улан-Удэ – 1921.

За сутки выявили ещё 36 заболевших.

Из 36 новых случаев COVID-19: восемь человек были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

- На сегодня круг контактных лиц составляет 900 человек, все лабораторно обследованы, - сообщили в республиканском оперштабе.

За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 2543 человека, в том числе накануне выздоровели 27 пациентов.

Умерли 27 человек. Как сообщал «Байкал-Daily», последняя смерть зафиксирована 10 июля, когда скончалась 68-летняя женщина.

На сегодня проходят лечение в инфекционных стационарах республики 427 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 417 пациентов с лёгким течением болезни.

Среди госпитализированных 25 детей, их состояние удовлетворительное. С начала пандемии только один ребёнок с коронавирусом попадал в реанимацию. Это был малыш в возрасте 1 год 9 месяцев, у которого также была пневмония. К счастью, вскоре его состояние улучшилось, и он был переведён в обычную палату.

На сегодня в отделениях реанимации находятся 20 тяжёлых взрослых пациентов, из них на аппарате ИВЛ – восемь человек.

- В настоящее время в Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 974 койки, занято 439, в том числе с лабораторно подтверждённым COVID-19 – 427, свободно – 535 коек. Занятость коечного фонда больными – 45,1%, - уточнили в оперштабе.

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