Зафиксирована 27-я смерть среди пациентов с COVID-19
9 июля в Бурятии умерла ещё одна пациентка, у которой был диагностирован коронавирус. Умершей женщине было 68 лет, у неё было тяжёлые сопутствующие заболевания.
- В стационаре по ул. Солнечная, д. 4а, умерла пациентка 68 лет с новой коронавирусной инфекцией. Пациентка умерла от ишемической болезни сердца со сложными нарушениями ритма и проводимости, хронической сердечной недостаточностью, - сообщили в республиканском оперштабе.
Эта смерть стала третьей подряд за три дня. Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 8 июля, скончался 57-летний мужчина. 7 июля умер 72-летний пациент.
С начала пандемии в Бурятии умерли 27 больных с COVID-19.
На утро 10 июля число случаев коронавируса в Бурятии выросло до 3341, за сутки выявили ещё 43 заболевших.
В Бурятии пациенты с коронавирусом умирают третий день подряд
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Предварительный ущерб оценивается в 200 тысяч рублей
Брёвна рассыпались после того, как опрокинулся прицеп
Испуганный малыш метался в дыму один, без матери. ВИДЕО
Мужчину не устроила цена в ломбарде, и он тут же совершил преступление
Круг контактных лиц превышает 850 человек
Зафиксирована 27-я смерть среди пациентов с COVID-19
Аварию устраняли с 7 июля
Прокуратура Тарбагатайского района защитила права инвалида
По версии следствия, пациент умер из-за ошибочно назначенного препарата
В Улан-Удэ из-за неслыханного случая насилия в отделе полиции прилетели сотрудники МВД России
Бурятия на седьмом месте в ДФО
Авария произошла в восьмом часу утра
Женщина-водитель подшофе устроила аварию и едва не сбила девочку
Женщина оформила кредит и перевела деньги
Вальщик срубил больше деревьев, чем положено