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В Улан-Удэ ребёнка c COVID-19 из реанимации перевели в обычную палату

В Улан-Удэ ребёнка c COVID-19 из реанимации перевели в обычную палату
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Состояние малыша улучшилось

Ребёнок, который проходил лечение в отделении реанимации в инфекционной больнице Улан-Удэ, переведён в обычную палату. Состояние малыша улучшилось. Об этом сообщили в республиканском оперштабе.

Как сообщал «Байкал-Daily», ребёнок в возрасте 1 год и 9 месяцев попал в реанимацию в начале недели. Это был первый случай попадания в реанимацию не взрослого, а ребёнка. Его состояние оценивалось как тяжёлое, диагностирована пневмония.

Через пару дней лечения министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что состояние малыша улучшается. Сегодня стало известно, что ребёнок продолжает лечение в обычной палате.

На сегодня в республике зарегистрировано 2857 случаев заражения коронавирусом. На 8 часов утра 27 июня в инфекционных стационарах Бурятии с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 514 больных, из них 29 детей. Состояние детей удовлетворительное.

профилактика коронавирус
 
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