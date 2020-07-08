Бурятия в дыму из-за своих и соседcких лесных пожаров

Дым связан с пожарами в Баргузинском районе, Иркутской области и Якутии



Задымлённость зафиксирована в Северо-Байкальском, Курумканском, Баргузинском и Муйском районах Бурятии. Дым связан с лесными пожарами на территории республики, Иркутской области и республики Саха (Якутия), сообщают в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Непростая обстановка сложилась в Баргузинском районе - там продолжает действовать режим ЧС. По состоянию на утро 8 июля в районе продолжается тушение шести лесных пожаров и дотушивание одного локализованного очага на общей площади 1610 га. На территории Забайкальского нацпарка продолжается тушение лесного пожара на площади 1230 га.



- Для ликвидации пожаров стянуты специалисты со всех сотрудников лесхозов республики, за исключением северных. Тушение осложняется рельефом местности – крутыми скалами, каменистыми россыпями, источники воды находятся на большом расстоянии от лесного пожара. Поэтому практически все работы проводятся вручную. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, - отмечают в агентстве лесного хозяйства.



Помимо этого, на территории Курумканского, Муйского и Северо-Байкальского районов под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся 11 термоточек. Они находятся в труднодоступной горной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.







