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В Бурятии в колодце нашли тело женщины

В Бурятии в колодце нашли тело женщины
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Женщина упала в колодец и не смогла выбраться

Днём 7 июля в колодце во дворе дома в селе Улюн Баргузинского района Бурятии обнаружили тело 55-летней женщины. Проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, покойная женщина проживала в селе Улюн с мужем. В ночь на 7 июля она выпивала в гостях у соседки. Под утро вернулась домой, но почти сразу, ничего не сказав супругу, ушла и бесследно исчезла. Днём внучка соседки пошла в огород к колодцу, чтобы набрать воды, и внутри увидела тело пропавшей женщины.

- При осмотре на теле покойной видимых повреждений не обнаружено. Основной версией смерти женщины является версия о несчастном случае, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Бурятии.

Вероятно, после застолья она решила вернуться к соседке, но по пути завернула в её огород к колодцу, чтобы утолить жажду. По этой версии, не удержавшись на краю или запнувшись о низкий край сруба колодца, пьяная женщина упала и из-за алкогольного опьянения не смогла выбраться наружу, утонув в воде.
смерть несчастный случай
 
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