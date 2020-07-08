Женщина упала в колодец и не смогла выбраться
Днём 7 июля в колодце во дворе дома в селе Улюн Баргузинского района Бурятии обнаружили тело 55-летней женщины. Проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, покойная женщина проживала в селе Улюн с мужем. В ночь на 7 июля она выпивала в гостях у соседки. Под утро вернулась домой, но почти сразу, ничего не сказав супругу, ушла и бесследно исчезла. Днём внучка соседки пошла в огород к колодцу, чтобы набрать воды, и внутри увидела тело пропавшей женщины.
- При осмотре на теле покойной видимых повреждений не обнаружено. Основной версией смерти женщины является версия о несчастном случае, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Бурятии.
Вероятно, после застолья она решила вернуться к соседке, но по пути завернула в её огород к колодцу, чтобы утолить жажду. По этой версии, не удержавшись на краю или запнувшись о низкий край сруба колодца, пьяная женщина упала и из-за алкогольного опьянения не смогла выбраться наружу, утонув в воде.
В Бурятии в колодце нашли тело женщины
Происшествия, Фото:
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