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Улан-удэнских полицейских подозревают в сексуальном насилии над подростком

Улан-удэнских полицейских подозревают в сексуальном насилии над подростком
Происшествия, 
Стали известны шокирующие подробности по делу о трёх задержанных в Улан-Удэ полицейских

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера стало известно о возбуждении уголовных дел на трёх сотрудников уголовного розыска отдела полиции №2 Улан-Удэ. В СУ СКР по Бурятии сообщили, что уголовные дела связаны с применением недозволенных методов дознания.

Как выяснилось, речь идёт не о простых телесных повреждениях, полицейских обвиняют по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера». Об этом одним из первых сообщил телеграм-канал «БурКОПсоюз».

«Как нам сообщили, дело возбуждено по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера» - признания выбивали с использованием «постороннего предмета», - говорится в сообщении «БурКОПсоюза».

Этот факт подтвердили правозащитники организации «Сибирь без пыток», сообщает издание «Сибирь.Реалии» (признано минюстом иностранным агентом ).

- В ходе пыток парню разорвали задний проход (прямую кишку). Информацию мне скинули ветераны-пенсионеры уголовного розыска, - цитирует «Сибирь.Реалии» правозащитника Евгения Хасоева. – По делу о действиях, имеющих признаки преступления по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) фигурируют трое полицейских.

7 июля всех троих Октябрьский районный суд Улан-Удэ арестовал на два месяца.

По мнению правозащитника Святослава Хроменкова, преступление необходимо квалифицировать не только по 132 статье УК, но и по 286 «Превышение должностных полномочий», поскольку полицейские находились в момент его совершения при исполнении.

В пресс-службе СУ СКР по Бурятии официально воздерживаются от комментариев по поводу редакции статьи.

В МВД по Бурятии, в свою очередь, ранее сообщали о начале служебной проверки и временном отстранении от исполнения служебных обязанностей троих сотрудников. По версии полицейских, которая была озвучена два дня назад, подросток был после опроса в отдел был отпущен и ушёл самостоятельно. О травмах стало известно, когда госпитализировали, тогда подросток и заявил, что повреждения получил от рук полицейских.

Телеграм-канал «Степной дозор» сообщил о том, что из-за происшествия в Улан-Удэ прилетает комиссия из Москвы. В сообщении «Степного дозора» говорится: «В составе комиссии представители отдела кадров и подразделения собственной безопасности. По результатам проверки могут быть приняты кадровые решения».




полиция насильственные действия сексуального характера
 
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