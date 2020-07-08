В Бурятии подожжённый дом тушили всей улицей

Пожар произошёл ночью напротив дома главы Тарбагатая



В селе Тарбагатай этой ночью неизвестный поджёг жилой дом. Тушили всей улицей, сообщает группа «Тарбагатай-инфо».



Пожар произошёл на улице Партизанская, прямо напротив дома, в котором живёт глава сельского поселения Тарбагатайское Анна Думнова.



- Проснулся первым супруг от стреляющего звука, в окно увидел горящий дом напротив. Я вызвала МЧС и стала будить соседей. Муж и сын тем временем растянули шланги и стали наливать воду в вёдра. На тушение прибежали проснувшиеся люди. К ним присоединился сосед, он из садового шланга тушил крышу горящего дома и отливал свой дом, чтобы пожар не перешёл на крышу на строение, - рассказала Анна Думнова.



Тем временем, на место прибыли пожарные и приступили к тушению дома с другой стороны. В результате уничтожены крыша дома и амбара, сарай на площади 9 кв.м.



Вероятная причина пожара – поджог. Известно, что следственно-оперативные мероприятия уже ведутся.



- Земляки, ваша взаимопомощь не привела к большой беде, - пишут в группе «Тарбагатай-инфо».

