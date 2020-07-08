Жалобу мужчины проверили не в полном объёме, отказав в возбуждении дела
Житель Бурятии, находящийся под стражей, обратился к уполномоченному по правам человека в республике Юлии Жамбаловой и сообщил об избиении его сотрудниками полиции и непринятии мер по его жалобам.
По запросу омбудсмена прокуратура Кабанского района частично удовлетворила жалобу мужчины.
- Установлено, что доследственная проверка проведена поверхностно, доводы заявителя не проверены в полном объёме, решение об отказе в возбуждении уголовного дела приняты незаконно и преждевременно, поскольку выполнены не все проверочные мероприятия, - сообщили в аппарате уполномоченного.
Прокуратура района отменила решение об отказе в возбуждении уголовного дела, материал направлен для дополнительной проверки.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Улан-Удэ возбудили уголовные дела на трёх сотрудников отделения уголовного розыска отдела полиции № 2. Уголовные дела связаны с применением недозволенных методов дознания по отношению к 17-летнему подростку.
В Бурятии подследственный обвинил полицейских в избиении
Происшествия, Фото:
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