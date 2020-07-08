В Бурятии транспортные полицейские утаили доходы и подарки

Сотрудники линейного отдела МВД на транспорте оказались крайне «забывчивыми» в декларациях доходов



В Северобайкальском линейном отделе МВД России на транспорте в Бурятии вскрыли искажение сведений о доходах сотрудниками.



- Проверка полноты и достоверности предоставления сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера в Северобайкальском ЛО МВД России на транспорте выявила многочисленные нарушения закона, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.



Сотрудники каждый год подают сведения о своих доходах, форма справки остаётся неизменной. Несмотря на это, некоторые сотрудники «забыли» указать полученные в прошлом году доходы от продажи автомобилей или субсидий на приобретение жилья. Вскрыли и денежные суммы сверх зарплаты – сами нарушители объяснили, что эти деньги им подарили родственники. Указать «подарки в конвертах» нарушители также «забыли».



Два сотрудника в справках на супругу не отразили доход в виде пособия по уходу за ребёнком в возрасте до 1,5 лет.



Некоторые допустили неверное указание места работы супруги.



- Нарушения закона допущены при предоставлении сведений об имуществе, находящемся в собственности. Так, уволенный в 2020 году сотрудник не указал о находящихся в его собственности трёх автомобилях, а также сведения об участии в деятельности юридических лиц, учредителем/соучредителем и руководителем которых он являлся, - отметили в Байкальской транспортной прокуратуре.



Двое полицейских при получении заработной платы безналичным способом на указали сведения о счетах в банках.



При превышении размера доходов за последние три года сотрудник к справке не приложил выписку о движении денежных средств по счёту, полученные доходы в справке не отражены.



Недвижимое имущество по месту регистрации не получило отражения в соответствующих разделах справок 12 полицейских.



Байкальская транспортная прокуратура внесла представление, по результатам рассмотрения которого начальник отдела привлёк дисциплинарной ответственности всех сотрудников, допустивших нарушения. А это ни много ни мало 35 человек. В отношении одного сотрудника назначена служебная проверка.





