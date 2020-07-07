На счету 18 погашенных и непогашенных судимостей
Вечером 6 июля в полицию по Кабанскому району поступило сообщение от 20-летней девушки о разбойном нападении.
Девушка пришла с работы домой и застала там неизвестного мужчину. Незваный гость пригрозил ножом и потребовал молчать. Хозяйка, выбежав из жилища, позвонила в полицию, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Полицейские выехали на место происшествия. Выяснилось, что скрывшийся уже незнакомец украл из дома продукты питания. Ущерб составил пять тысяч рублей.
Взяв с собой девушки, полицейские приступили к розыску подозреваемого на улицах Кабанска. В ходе отработки жилого массива мужчина был замечен и задержан.
Им оказался ранее неоднократно судимый 49-летний местный житель. На его счету 18 погашенных и непогашенных судимостей, в основном, за преступления имущественного характера.
Выяснилось, что в жилище он проник, чтобы украсть ценные вещи. Однако, не обнаружив желаемого, забрал с собой продукты питания и направился к знакомому для распития спиртного. У его дома он и был замечен нарядом полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения виде заключения под стражу.
Жительница Бурятии, вернувшись домой, застала грабителя с ножом
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