В Бурятии борцы с пожарами тащили воду на себе в горы

В Прибайкальском районе Бурятии ликвидировали два сложных пожара на общей площади 3,7 га. Один очаг возгорания произошёл из-за неосторожного обращения с огнём, причиной второго пожара стала сухая гроза, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.







По состоянию на 16 часов, в Прибайкальском районе продолжается тушение ещё одного грозового пожара на площади 30 га. Он находится в Кикинском лесничестве – на тушении работают 77 сотрудников лесной охраны.





С огнём боролся 61 сотрудник лесной охраны. Тушение осложнялось сложным рельефом местности.- Основные сложности – это выход скальных пород, то есть каменные россыпи, а также крутой склон. Соответственно, все работы проводились вручную. Нужно было предусмотреть, чтобы не было скатывания горящего материала, доставку воды – только на себе в крутую гору. Ну и невозможность использования лесопожарной техники также сыграла свою роль, - рассказал и.о. руководителя Прибайкальского лесхоза Виктор Зайцев.