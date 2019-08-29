В Улан-Удэ арестовывают пьяных маргиналов из сквера «Мэргэн»

- Если до проведения рейдов на бульваре ежедневно составлялось 5-6 административных протоколов, а на территории сквера находились без определенных занятий до 30 маргиналов, в настоящее время ежедневно фиксируется 2-3 протокола и в несколько раз меньше ассоциальных личностей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.









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