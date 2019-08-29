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В Улан-Удэ арестовывают пьяных маргиналов из сквера «Мэргэн»

В Улан-Удэ арестовывают пьяных маргиналов из сквера «Мэргэн»
Общество, 
Улан-удэнцы много лет жаловались на спящих на скамейках пьяниц

В Улан-Удэ в конце июля сотрудники ППС и участковые начали комплексную отработку в сквере «Мэргэн» на бульваре Карла Маркса. К профилактическим мероприятиям подключились федеральные и мировые судьи Октябрьского района. Эту территорию проверяющие выбрали, прислушавшись к жалобам жителей, которые они публиковали в социальных сетях.

Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что жители города возмущены большим количеством пьяниц в сквере на бульваре Карла Маркса. Улан-удэнцы бурно обсуждали тему и предлагали способы решения проблемы.

Дважды на бульваре организованы профилактические рейды, полицейские проводили беседы воспитательного характера с улан-удэнцами.

Так, по результатам одного рейда в отдел доставили 20 человек, у 15 из которых по результатам медицинского освидетельствования установлено алкогольное опьянение. В отношении нарушителей мировой судья вынес постановления об административных правонарушениях и назначил наказание - пять суток административного ареста.

По итогам второго рейда выявлено 32 пьяных, 8 из них привлечены к административной ответственности: им назначено наказание в виде 13 суток административного ареста.

- Если до проведения рейдов на бульваре ежедневно составлялось 5-6 административных протоколов, а на территории сквера находились без определенных занятий до 30 маргиналов, в настоящее время ежедневно фиксируется 2-3 протокола и в несколько раз меньше ассоциальных личностей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


алкогольное опьянение сквер полиция
 
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