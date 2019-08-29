В Улан-Удэ арестовывают пьяных маргиналов из сквера «Мэргэн»

В Улан-Удэ в конце июля сотрудники ППС и участковые начали комплексную отработку в сквере «Мэргэн» на бульваре Карла Маркса. К профилактическим мероприятиям подключились федеральные и мировые судьи Октябрьского района. Эту территорию проверяющие выбрали, прислушавшись к жалобам жителей, которые они публиковали в социальных сетях.
Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что жители города возмущены большим количеством пьяниц в сквере на бульваре Карла Маркса. Улан-удэнцы бурно обсуждали тему и предлагали способы решения проблемы.
Дважды на бульваре организованы профилактические рейды, полицейские проводили беседы воспитательного характера с улан-удэнцами.
Так, по результатам одного рейда в отдел доставили 20 человек, у 15 из которых по результатам медицинского освидетельствования установлено алкогольное опьянение. В отношении нарушителей мировой судья вынес постановления об административных правонарушениях и назначил наказание - пять суток административного ареста.
По итогам второго рейда выявлено 32 пьяных, 8 из них привлечены к административной ответственности: им назначено наказание в виде 13 суток административного ареста.
- Если до проведения рейдов на бульваре ежедневно составлялось 5-6 административных протоколов, а на территории сквера находились без определенных занятий до 30 маргиналов, в настоящее время ежедневно фиксируется 2-3 протокола и в несколько раз меньше ассоциальных личностей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.