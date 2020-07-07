Женщина сошла с тропы и заблудилась в лесу
Сегодня, 7 июля, найдена живой и здоровой иркутянка, пропавшая в горах Хамар-Дабана в Слюдянском районе. Женщина, работающая фитнес-тренером, исчезла в субботу, 4 июля, уйдя от группы туристов в районе «Метеостанции» в сторону озера Сердце.
С тех пор на связь она не выходила.
Сегодня пропавшая нашлась. Как выяснилось, фитнес-тренер сошла с тропы и заблудилась. Несколько дней она находилась в горах и самостоятельно не могла выбраться к людям.
- В поисковых мероприятиях участвовали несколько групп из числа работников пожарно-спасательной службы Иркутской области, сотрудников полиции и Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС, а также волонтёров, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Сейчас поисковый отряд возвращается в базовый лагерь.
Фитнес-тренер блуждала в горах Хамар-Дабана несколько дней
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