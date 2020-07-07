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Депутат Хурала Бурятии рассказал о разгуле маргиналов на Стеклозаводе

Депутат Хурала Бурятии рассказал о разгуле маргиналов на Стеклозаводе
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
По словам Намсарая Намсараева, «алкоголь льётся рекой», а людям «жить невозможно»

Сегодня до рассмотрения вопросов основной повестки сессии Народного Хурала выступил известный бурятский тележурналист, депутат Намсарай Намсараев. Его возмущает ситуация, сложившаяся в посёлке Стеклозавод в Улан-Удэ.

- Уже в четвёртый раз с этой высокой трибуны Народного Хурала обращаюсь в адрес министерства внутренних дел по поводу состояния общественной безопасности в посёлке Стеклозавод в нашем рабочем районе, где проживают более 10 тысяч человек, где себя сейчас крайне вольготно чувствуют маргиналы, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Вечером в 21 час у нас наступает так называемый комендантский час, когда небезопасно находиться на улицах. В общежитие по улице Воровская, 3 после 21 часа может только спецназ зайти. Там что творится-то, невозможно, - поделился Намсарай Намсараев.

Он сообщил, что не раз обращался к МВД с просьбой завести туда экипаж ППС.

- Я три раза обращался, обращался к министерству внутренних дел, участкового пункта полиции нет. Полиция, по-моему, просто боится заезжать в этот район вечером. ГИБДД за одним каким-нибудь человеком устроит погоню, и все на этом, закончилось. Обращался, просил – просто заведите туда один экипаж патрульно-постовой службы, обращусь в Росгвардию, смежную организацию, которая по ночам работает, тоже чтобы один экипаж зашёл. Неужели сложно завести один экипаж на район? Почему мы должны сидеть и смотреть, сколько человек убито, изнасиловано, ограблено, детей бьют, грабят, воруют. Неужели сложно 1-2 экипажа завести, у нас там 10 тысяч человек живет, мы еле-еле справляемся с социальными проблемами, а тут еще маргиналы ходят, чувствуют себя хозяевами жизни. Честное слово, - продолжил Намсарай Намсараев.

Также депутат рассказал, почему он чувствует себя относительно спокойно в этом районе.

- Я там нахожусь только потому, что большинство из них знаю и могу там спокойно находиться вечером. Но я не могу с ними разговаривать, если их пять-шесть человек стоят. Стоят возле ночных магазинов, торговля ведётся круглые сутки, алкоголь льётся рекой. Заведите полицию туда, извините, пожалуйста, я, наверное, несдержанно говорю, эмоции меня переполняют. Я передаю в четвёртый раз уже просьбу жителей посёлка Стеклозавод. Наведите порядок, власть должна держать ситуацию в своих руках, - заключил он.

Поддержал коллегу другой депутат Игорь Бобков, заявивший, что подобная проблема есть и на Левом берегу.

- Уважаемый коллега сейчас сетовал на то, что алкоголь льётся рекой, но, безусловно, конечно, не только алкоголь, но и спиртосодержащие жидкости давным-давно льются рекой, а сейчас в условиях пандемии они льются двойным потоком. Эта ситуация идентична и по территории Левого берега, также граждане обращаются, просят, требуют в конце концов с правоохранительных органов усилить профилактическую в отношении того, чтобы подобные спиртосодержащие жидкости не продавались и не влияли так пагубно на нашу общественно-гражданскую жизнь, - добавил депутат.
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