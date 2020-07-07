Огонь перекинулся на коробки, а затем на крыши магазинов
Вчера сотрудники группы задержания вневедомственной охраны, патрулируя село Тарбагатай в Бурятии, заметили возгорание во дворе торговых магазинов.
Огонь перекинулся из мусорного контейнера на деревянные коробки, а затем на кровлю здания магазинов.
Вызвав пожарных, росгвардейцы сами приступили к тушению пожара вместе с работниками магазинов. Благодаря оперативным действиям огонь был ликвидирован через 20 минут.
Владельцы торговых заведений поблагодарили сотрудников Росгвардии и МЧС за слаженные оперативные действия.
По информации Росгвардии по Бурятии
В Бурятии росгвардейцы спасли от огня магазины
Происшествия, Фото:
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