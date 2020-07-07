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В Бурятии росгвардейцы спасли от огня магазины

В Бурятии росгвардейцы спасли от огня магазины
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Огонь перекинулся на коробки, а затем на крыши магазинов

Вчера сотрудники группы задержания вневедомственной охраны, патрулируя село Тарбагатай в Бурятии, заметили возгорание во дворе торговых магазинов.

Огонь перекинулся из мусорного контейнера на деревянные коробки, а затем на кровлю здания магазинов.

Вызвав пожарных, росгвардейцы сами приступили к тушению пожара вместе с работниками магазинов. Благодаря оперативным действиям огонь был ликвидирован через 20 минут.

Владельцы торговых заведений поблагодарили сотрудников Росгвардии и МЧС за слаженные оперативные действия.


По информации Росгвардии по Бурятии
Росгвардия пожар
 
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