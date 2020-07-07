В Бурятии росгвардейцы спасли от огня магазины

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Огонь перекинулся на коробки, а затем на крыши магазинов



Вчера сотрудники группы задержания вневедомственной охраны, патрулируя село Тарбагатай в Бурятии, заметили возгорание во дворе торговых магазинов.



Огонь перекинулся из мусорного контейнера на деревянные коробки, а затем на кровлю здания магазинов.



Вызвав пожарных, росгвардейцы сами приступили к тушению пожара вместе с работниками магазинов. Благодаря оперативным действиям огонь был ликвидирован через 20 минут.



Владельцы торговых заведений поблагодарили сотрудников Росгвардии и МЧС за слаженные оперативные действия.





По информации Росгвардии по Бурятии

