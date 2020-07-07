В Улан-Удэ упавшее дерево оставило без света Верхнюю Берёзовку

Инцидент произошёл по вине строителей
В понедельник, 6 июля, в Улан-Удэ подрядная организация расчищала площадку в районе Этнографического музея. В оперативной сводке по городу сообщается, что во время работ строителей дерево упало на провода. В результате обрыва проводов и повреждения электроопор в 13.40 часов произошло аварийное отключение электроэнергии.
Без света остались детский сад № 13 «Неделька», кардиологический центр республиканской больницы, санаторий-профилакторий «Солнечный», котельные детского сада №13, кардиоцентра; пожарно-спасательной части №56; жители частного сектора ул. Артёма, Докучаева, Вильямса, Ярославского, Лизы Чайкиной. Свет пропал сразу в нескольких ДНТ: «Тимирязева», «Актёр», «Зеленая роща», «Дачи писателей». Без электричества остался и Этнографический музей.
Подключение проводилось поэтапно. В 14:38 запитали всех потребителей, кроме ДНТ «Тимирязева» и Этнографического музея. В 16:42 запитали ДНТ «Тимирязева». Уже в три часа ночи 7 июля рабочие заменили траверсы на электроопорах, восстановили воздушную линию и запитали Этнографический музей.
Общее время отключения составило 13 часов 22 минуты.
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Происшествия, Фото:
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