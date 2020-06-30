В центре Улан-Удэ столкнулись «Патрол» и «Филдер»

ДТП произошло на «зебре» у «Спутника»
Вчера, 29 июня, около 16.30 часов на улице Ербанова в центре Улан-Удэ, напротив «Спутника» произошло ДТП.
Ехавший в направлении Элеватора водитель автомобиля «Ниссан Патрол» врезался в «Тойоту Короллу Филдер», которая следовала перед ним. Столкновение произошло перед пешеходным переходом.
Обошлось без пострадавших.
Как сообщал «Байкал-Daily», на следующий день, то есть сегодня, на этом же месте вновь произошло ДТП
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ДТП произошло на «зебре» у «Спутника»
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