ДТП в центре Улан-Удэ заблокировало трамваи

Авария произошла возле «Спутника»
Сегодня около 12.10 часов дня произошло ДТП в самом центре Улан-Удэ, на улице Ербанова, недалеко от «Спутника».
Водитель «Тойоты Лэнд Крузер» врезался в ехавшую впереди «Хонду Инсайт». Произошло это перед пешеходным переходом.
Очевидцы сообщают, что авария на некоторое время заблокировала движение трамваев, так как один из автомобилей задними колёсами находился на путях.
Отметим, небольшие ДТП на этом участке – не редкость. Только накануне здесь было зафиксировано ещё одно столкновение. В 2018 году в аварию здесь же попал автомобиль номером «У001УУ»
, который закреплён за мэром Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром в ДТП пассажир вылетел через лобовое стекло
.
Авария произошла возле «Спутника»
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