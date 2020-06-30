Пассажир вылетел через лобовое стекло в ДТП в Улан-Удэ

Пассажир разбил стекло, вылетел через него и сильно порезался. ФОТО с места аварии
Сегодня около 9 часов утра в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором травмировался вылетевший через лобовое стекло пассажир. На перекрёстке улиц Ботаническая и Лимонова столкнулись УАЗ и «Тойота Королла».
Как сообщили очевидцы, в аварии пострадал пассажир «таблетки». Он вылетел в лобовое стекло, разбив его полностью. Пострадавший сильно порезался.
На месте работают сотрудники ГИБДД и медики.
По предварительной информации, виновник аварии – девушка на «Тойоте Corolla», которая разворачивалась на данном перекрёстке.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Заиграевском районе Бурятии в лобовом столкновении пострадали
два человека.
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