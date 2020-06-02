Улан-удэнец украл больничные ворота ради «эстетического вида» улицы

Вор заявил, что обновить ворота ему сказали чиновники администрации



31 мая в дежурную часть полиции Улан-Удэ поступило сообщение о краже металлических ворот с территории медучреждения. Кражу обнаружил сторож, который ранним утром делал обход. Ущерб составил 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.



По следам от тачки, на которой увозилось ворота, сотрудники полиции проследовали к дому возможного подозреваемого –21-летнего гражданина, живущего неподалёку.



Хозяин дома признался, что украл ворота для замены старых. По его словам, представители администрации района ему рекомендовали обновить внешний облик жилища и ограды, поскольку они «портили эстетический вид улицы». По этой причине улан-удэнец решил совершить кражу.



Примечательно, что сам он при этом вместе со знакомым периодически занимается ремонтом помещений и фасадов (доход горожанина составляют случайные заработки).



Когда ворота были сняты с петель и отнесены за территорию организации, для их транспортировки вор позвал приятеля. Ему солгал, что ворота купил.



Ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался.



Украденное изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В адрес руководства учреждения полицейские направят представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

