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Улан-удэнец украл больничные ворота ради «эстетического вида» улицы

Улан-удэнец украл больничные ворота ради «эстетического вида» улицы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вор заявил, что обновить ворота ему сказали чиновники администрации

31 мая в дежурную часть полиции Улан-Удэ поступило сообщение о краже металлических ворот с территории медучреждения. Кражу обнаружил сторож, который ранним утром делал обход. Ущерб составил 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.

По следам от тачки, на которой увозилось ворота, сотрудники полиции проследовали к дому возможного подозреваемого –21-летнего гражданина, живущего неподалёку.

Хозяин дома признался, что украл ворота для замены старых. По его словам, представители администрации района ему рекомендовали обновить внешний облик жилища и ограды, поскольку они «портили эстетический вид улицы». По этой причине улан-удэнец решил совершить кражу.

Примечательно, что сам он при этом вместе со знакомым периодически занимается ремонтом помещений и фасадов (доход горожанина составляют случайные заработки).

Когда ворота были сняты с петель и отнесены за территорию организации, для их транспортировки вор позвал приятеля. Ему солгал, что ворота купил.

Ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался.

Украденное изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В адрес руководства учреждения полицейские направят представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.   
кража
 
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