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В Бурятии спасатели помогли выбрать запертому в комнате малышу

В Бурятии спасатели помогли выбрать запертому в комнате малышу
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Ребёнок случайно закрыл комнату во время игры

22 мая в 10 часов утра на телефон дежурной части республиканской поисково-спасательной службы поступил звонок из посёлка Онохой Заиграевского района Бурятии. Звонящий сообщил, что в двухкомнатной квартире двухэтажного дома ребёнок в возрасте 2,5 года во время игры со взрослыми закрылся на задвижку в своей комнате.

- Через 22 минуты спасатели прибыли в посёлок Онохой, оценили, ситуацию и приняли решение, чтобы не испугать ребёнка взламывая дверь, проникнуть в комнату через окно. В течение трёх минут были проведены работы по открытию оконного проёма, и спасатели вошли в комнату к ребёнку, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

Мама ребёнка выразила огромную благодарность спасателям и пожелала им как можно меньше выездов и как можно больше спасённых жизней.

дети спасатели
 
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