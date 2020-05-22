В Бурятии спасатели помогли выбрать запертому в комнате малышу





22 мая в 10 часов утра на телефон дежурной части республиканской поисково-спасательной службы поступил звонок из посёлка Онохой Заиграевского района Бурятии. Звонящий сообщил, что в двухкомнатной квартире двухэтажного дома ребёнок в возрасте 2,5 года во время игры со взрослыми закрылся на задвижку в своей комнате.- Через 22 минуты спасатели прибыли в посёлок Онохой, оценили, ситуацию и приняли решение, чтобы не испугать ребёнка взламывая дверь, проникнуть в комнату через окно. В течение трёх минут были проведены работы по открытию оконного проёма, и спасатели вошли в комнату к ребёнку, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.Мама ребёнка выразила огромную благодарность спасателям и пожелала им как можно меньше выездов и как можно больше спасённых жизней.