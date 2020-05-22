В Бурятии камнями в медсестёр кидался гражданин КНР с видом на жительство

Минздрав Бурятии озвучил новые подробности нападения на медсестёр
Минздрав Бурятии раскрыл некоторые подробности по громкому инциденту в обсерваторе в Сотниково. В министерстве подтвердили, что камнями в медработниц кидался гражданин Китая, имеющий вид на жительство.
Как сообщал «Байкал-Daily», ЧП произошло в обсерваторе, развёрнутом в отделении детской республиканской клинической больницы в Сотниково. 16 мая сюда отправили людей, прибывших из Китая. Как сообщили в детской больнице, приехавшие из Китая были недовольны условиями проживаниями, они угрожали, хулиганили, ломали больничное имущество.
18 мая произошло нападение на медсестёр. Их материли, а затем начали забрасывать камнями. Медсёстрам пришлось убегать по лесу в защитных костюмах.
После произошедшего было возбуждено уголовное дело, им занимаются следователи Следственного комитета.
- В Бурятию из Китайской Народной Республики прибыли 10 человек, из них восемь человек – это жители Бурятии, один житель Китая с видом на жительство и одна китаянка. Участником инцидента стал гражданин из Китая. После завершения изоляции для него будет определена мера ответственности в рамках законодательства, - сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.
На данный момент усилена охрана обсерваторов.
- Минздравом Бурятии и МВД подготовлен алгоритм взаимодействия при возникновении подобных инцидентов. Во всех обсерваторах установлены кнопки тревожной сигнализации. Группа быстрого реагирования будет прибывать на место по вызову медперсонала. В обсерваторах дополнительно к службам охраны медицинских организаций охрану порядка осуществляют сотрудники МВД, - пояснили в министерстве.
Согласно правилам пребывания в обсерваторах, людям необходимо находиться в своей комнате, не ходить по коридору, также запрещается принимать передачи от родственников в связи с условиями карантина. Граждане находятся под медицинским наблюдением.
- Условия размещения в обсерваторе – удовлетворительные. Предоставляется четырёхразовое питание, у каждого пациента – отдельный номер с санузлом и душем. Размещение в обсерваторах за счёт республиканского бюджета, стоимость на одного человека в сутки составляет – 2305 рублей, - рассказали в минздраве Бурятии.
Министерство призывает всех граждан, которые находятся в обсерваторах, соблюдать режим и нормы поведения.
- Каждый медицинский работник выполняет свой служебный долг, поэтому мы проводим все мероприятия для соблюдения прав медицинских работников при выполнении их должностных обязанностей. И не допустим неправомерных с любой стороны в сторону наших медицинских работников, - подчеркнула первый заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева.
В Бурятии камнями в медсестёр кидался гражданин КНР с видом на жительство
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