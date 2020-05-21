В Бурятии пьяный водитель устроил серьёзное ДТП

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах произошедшего
Сегодня рано утром в селе Сужа Иволгинского района Бурятии произошло ДТП. По словам очевидца, здесь столкнулись автомобили «ВАЗ-2109» и «Ниссан».
- Отечественный автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с такси. В ДТП пострадал водитель «ВАЗа», он в алкогольном опьянении. Его госпитализировали в медицинское учреждение, - рассказал свидетель происшествия.
На месте прибыли оперативные службы: медицина катастроф, пожарные, сотрудники ГИБДД.
- Информация о ДТП поступила в дежурную часть в 6:55, на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства произошедшего, - прокомментировали «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Автомобили получили серьёзные механические повреждения. У «Ниссана» буквально не осталось передней и боковой части автомобиля, а «ВАЗ» лишился капота и лобового стекла.
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