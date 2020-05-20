Также ожидается возвращение в Бурятию и других курсантов
В Бурятии число курсантов, заболевших коронавирусом, выросло с 31 до 44.
Как сообщал «Байкал-Daily», по данным на 18 мая, в Бурятии был 31 случай заболевания COVID-19 среди курсантов военной академии в Санкт-Петербурге, вернувшихся домой на каникулы.
- Буквально в последние дни выявлен очаг среди лиц, прибывших из Санкт-Петербурга. Это курсанты, которые возвращаются сюда. К сожалению, число инфицированных большое. На сегодня у нас 44 таких курсанта. Естественно, они находятся под медицинским наблюдением. Ожидаем ещё приезда курсантов, информация обновляется, - сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина
Специалисты будут встречать, обследовать молодых людей, и в случае выявления положительных результатов отправят на лечение.
Недавно в Сосновом Бору был достроен медцентр минобороны России специально для больных коронавирусом. Однако пока ни курсанты военных вузов, ни гражданские лица туда не направляются.
- Курсанты будут проходить лечение в том инфекционном отделении, которое есть. Потому что у военного госпиталя будет этап лицензирования, этап экспликации оборудования, - пояснила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
На утро 20 мая число случаев коронавируса в Бурятии выросло до 1042 (+27 больных).
В Бурятии выросло число заражённых коронавирусом курсантов
Происшествия, Фото:
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