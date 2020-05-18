Большая часть приехавших курсантов живёт в Кабанском районе
В Бурятии выявлен 31 случай заболевания COVID-19 среди курсантов военной академии в Санкт-Петербурге, вернувшихся домой на каникулы. Большая часть из них проживает в Кабанском районе – оттуда 18 курсантов, сообщили в республиканском оперштабе.
- По прибытии в республику в аэропорту всем было выдано постановление главного государственного санитарного врача Бурятии об изоляции. Кроме того, сразу было организовано медицинское наблюдение и лабораторное обследование, - уточнили в оперштабе.
10 заболевших курсантов в настоящее время госпитализированы. 21 человек, у которых нет клинических проявлений, проходят амбулаторное лечение.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 18 мая в Бурятии было зарегистрировано 973 случая заражения COVID-19 (+25 больных за сутки).
У 31 курсанта, вернувшегося в Бурятию на каникулы, выявлен коронавирус
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