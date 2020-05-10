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В Иркутске задержали подозреваемых в поджоге дома

В Иркутске задержали подозреваемых в поджоге дома
Происшествия, 
На пожаре погибли двое человек

В Иркутской области предъявлено обвинение 18-летнему местному жителю и 21-летней студентке 4 курса университета по пп. «а, е, ж» ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц, совершённое общеопасным способом, группой лиц».

По версии следствия, ночью 6 мая обвиняемые подожгли двухквартирный жилой дом на улице Александра Невского, одна из квартир которого принадлежала их знакомому. В ходе тушения пожара были обнаружены тела несовершеннолетнего молодого человека и 19-летней девушки.

Следователями установлено, что погибшая взяла ключи у хозяина квартиры и осталась там переночевать после работы.

Лица, причастные к поджогу, были задержаны в этот же день.

Сегодня Октябрьским районным судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводятся необходимые следственные действия. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.

Напомним, 6 мая ночью на пожаре в частном доме на улице Александра Невского в Иркутске погибли двое человек.

Сообщение о возгорании в трёхквартирном жилом доме в пожарно-спасательную службу поступило в половине четвёртого часа ночи. На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнём, существовала угроза распространения на рядом стоящие постройки.

Спустя час открытое горение было ликвидировано. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров, произошло частичное обрушение строительных конструкций. 

В ходе проливки места пожара в комнате на полу были обнаружены погибшие.

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