Девушка и несовершеннолетний молодой человек погибли на пожаре этой ночью
Ночью на пожаре в частном доме на улице Александра Невского в Иркутске погибли двое человек.
Сообщение о возгорании в трёхквартирном жилом доме в пожарно-спасательную службу поступило в половине четвёртого часа ночи. На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнём, существовала угроза распространения на рядом стоящие постройки.
Хозяйка одной из квартир, присутствовавшая на месте пожара, рассказала, что в соседней квартире могут находиться люди. Женщине удалось вовремя выйти из своей части дома и вызвать пожарных, когда дом уже почти весь был в огне.
Спустя час открытое горение было ликвидировано. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров, произошло частичное обрушение строительных конструкций.
В ходе проливки места пожара в комнате на полу были обнаружены погибшие. Жертвами пожара, как установили дознаватели, стали девушка и несовершеннолетний молодой человек, которых пустил переночевать в квартиру хозяин. Личности погибших и обстоятельства устанавливаются.
Специалистам удалось установить, что возможной причиной возгорания стало занесение открытого источника зажигания. В качестве основной версии пожара рассматривается поджог, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутске парень и девушка погибли из-за поджога дома
Происшествия, Фото:
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