В Иркутске парень и девушка погибли из-за поджога дома

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Девушка и несовершеннолетний молодой человек погибли на пожаре этой ночью



Ночью на пожаре в частном доме на улице Александра Невского в Иркутске погибли двое человек.



Сообщение о возгорании в трёхквартирном жилом доме в пожарно-спасательную службу поступило в половине четвёртого часа ночи. На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнём, существовала угроза распространения на рядом стоящие постройки.



Хозяйка одной из квартир, присутствовавшая на месте пожара, рассказала, что в соседней квартире могут находиться люди. Женщине удалось вовремя выйти из своей части дома и вызвать пожарных, когда дом уже почти весь был в огне.



Спустя час открытое горение было ликвидировано. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров, произошло частичное обрушение строительных конструкций.



В ходе проливки места пожара в комнате на полу были обнаружены погибшие. Жертвами пожара, как установили дознаватели, стали девушка и несовершеннолетний молодой человек, которых пустил переночевать в квартиру хозяин. Личности погибших и обстоятельства устанавливаются.



Специалистам удалось установить, что возможной причиной возгорания стало занесение открытого источника зажигания. В качестве основной версии пожара рассматривается поджог, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



