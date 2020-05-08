Лесной пожар в районе села Шишкино был потушен 7 мая
Заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев назвал сокрытие незаконных рубок возможной причиной пожара в районе села Шишкино Читинского района Забайкалья.
- На 8 мая на территории Верхне-Читинского лесничества выявлено шесть незаконных рубок. Установлено два человека, жители Шишкино, производивших незаконную рубку сухостойной древесины. Материалы передаются в полицию для принятия правового решения, – заявил Андрей Гурулев.
Пожар в районе села Шишкино был ликвидирован 7 мая, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
По информации минприроды региона, с начала введения особого противопожарного режима в крае на патрулировании территории лесного фонда Забайкалья были задействованы специалисты Читинской авиабазы. Они работают с целью осмотра действующих локализованных, а также выявленных очагов пожаров.
Незаконные рубки могут быть причиной недавнего пожара в Забайкалье
Происшествия, Фото:
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