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Незаконные рубки могут быть причиной недавнего пожара в Забайкалье

Незаконные рубки могут быть причиной недавнего пожара в Забайкалье
Происшествия,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Лесной пожар в районе села Шишкино был потушен 7 мая

Заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев назвал сокрытие незаконных рубок возможной причиной пожара в районе села Шишкино Читинского района Забайкалья.

- На 8 мая на территории Верхне-Читинского лесничества выявлено шесть незаконных рубок. Установлено два человека, жители Шишкино, производивших незаконную рубку сухостойной древесины. Материалы передаются в полицию для принятия правового решения, – заявил Андрей Гурулев.

Пожар в районе села Шишкино был ликвидирован 7 мая, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

По информации минприроды региона, с начала введения особого противопожарного режима в крае на патрулировании территории лесного фонда Забайкалья были задействованы специалисты Читинской авиабазы. Они работают с целью осмотра действующих локализованных, а также выявленных очагов пожаров.
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