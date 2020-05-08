Незаконные рубки могут быть причиной недавнего пожара в Забайкалье

Происшествия, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Лесной пожар в районе села Шишкино был потушен 7 мая



Заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев назвал сокрытие незаконных рубок возможной причиной пожара в районе села Шишкино Читинского района Забайкалья.



- На 8 мая на территории Верхне-Читинского лесничества выявлено шесть незаконных рубок. Установлено два человека, жители Шишкино, производивших незаконную рубку сухостойной древесины. Материалы передаются в полицию для принятия правового решения, – заявил Андрей Гурулев.



Пожар в районе села Шишкино был ликвидирован 7 мая, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.



По информации минприроды региона, с начала введения особого противопожарного режима в крае на патрулировании территории лесного фонда Забайкалья были задействованы специалисты Читинской авиабазы. Они работают с целью осмотра действующих локализованных, а также выявленных очагов пожаров.

