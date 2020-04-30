Мужчина украл детали железнодорожного пути
Житель города Тулун Иркутской области с железнодорожных путей станции украл детали верхнего строения пути общим весом более 800 кг. После преступления он сдал их в пункт приёма металлолома.
В результате расследования правоохранители установили и задержали подозреваемого. Общий ущерб составил более 10 000 рублей.
По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Кража», сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Житель Иркутской области украл 800 кг деталей с железной дороги
Происшествия, Фото:
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