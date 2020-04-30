Житель Иркутской области украл 800 кг деталей с железной дороги

Мужчина украл детали железнодорожного пути



Житель города Тулун Иркутской области с железнодорожных путей станции украл детали верхнего строения пути общим весом более 800 кг. После преступления он сдал их в пункт приёма металлолома.



В результате расследования правоохранители установили и задержали подозреваемого. Общий ущерб составил более 10 000 рублей.



По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Кража», сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



