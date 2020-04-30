 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Апреля

29 Апреля

Популярное

Житель Иркутской области украл 800 кг деталей с железной дороги

Житель Иркутской области украл 800 кг деталей с железной дороги
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина украл детали железнодорожного пути

Житель города Тулун Иркутской области с железнодорожных путей станции украл детали верхнего строения пути общим весом более 800 кг. После преступления он сдал их в пункт приёма металлолома.

В результате расследования правоохранители установили и задержали подозреваемого. Общий ущерб составил более 10 000 рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Кража», сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Трое улан-удэнцев стали жертвами мошенников
Трое улан-удэнцев стали жертвами мошенников
Происшествия, 30.04.2020
Покупатель холодильника напрасно ждал продавщицу в назначенном месте
В Бурятии поймали «чёрного» лесоруба и его водителя
В Бурятии поймали «чёрного» лесоруба и его водителя
Происшествия, 30.04.2020
Мужчина с нанятым водителем вывозили древесину из леса  
В Бурятии психбольной убил приятеля
В Бурятии психбольной убил приятеля
Происшествия, 30.04.2020
Убийца пришёл в себя только через некоторое время после преступления
Житель Иркутской области украл 800 кг деталей с железной дороги
Житель Иркутской области украл 800 кг деталей с железной дороги
Происшествия, 30.04.2020
Мужчина украл детали железнодорожного пути
Забайкалка, сжигая мусор, уничтожила постройки соседей
Забайкалка, сжигая мусор, уничтожила постройки соседей
Происшествия, 30.04.2020
Под угрозой находились и многоквартирные жилые дома
Пограничники нашли у жителя Бурятии мешок марихуаны
Пограничники нашли у жителя Бурятии мешок марихуаны
Происшествия, 30.04.2020
Сборщик конопли оказался в пограничной зоне
В Бурятии действуют пять лесных пожаров
В Бурятии действуют пять лесных пожаров
Происшествия, 30.04.2020
Ещё пять пожаров были ликвидированы накануне
Пьяный житель Иркутской области спалил дачу
Пьяный житель Иркутской области спалил дачу
Происшествия, 30.04.2020
Мужчину привлекли к административной ответственности
В Бурятии травмировался 70-летний водитель мопеда
В Бурятии травмировался 70-летний водитель мопеда
Происшествия, 30.04.2020
Пожилой мужчина опрокинулся на мопеде
Число случаев коронавируса в Бурятии приблизилось к 300
Число случаев коронавируса в Бурятии приблизилось к 300
Происшествия, 30.04.2020
Только за прошедшие сутки выявили 26 новых больных COVID-2019
В Иркутской области чиновника подозревают в поджоге травы
В Иркутской области чиновника подозревают в поджоге травы
Происшествия, 29.04.2020
Сейчас следователи СКР устанавливают его причастность к возгоранию
Улан-удэнец угонял автомобили с помощью код-граббера
Улан-удэнец угонял автомобили с помощью код-граббера
Происшествия, 29.04.2020
Совершать преступления ему помогали приятели
Улан-удэнец отобрал у прохожего телефон под угрозой расправы
Улан-удэнец отобрал у прохожего телефон под угрозой расправы
Происшествия, 29.04.2020
Перед грабежом молодой человек потребовал сбросить с телефона настройки
В Иркутской области туристов подозревают в поджоге леса
В Иркутской области туристов подозревают в поджоге леса
Происшествия, 29.04.2020
Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^