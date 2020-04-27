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В Чите педиатр поликлиники заразился коронавирусом

В Чите педиатр поликлиники заразился коронавирусом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Первый круг контактных лиц больного показал отрицательный результат

В детской поликлинике №4 Читы выявлен единичный случай коронавирусной инфекции у педиатра. Он госпитализирован, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края.

Первый круг контактных лиц больного показал отрицательный результат тестов на COVID-19.

В медицинской организации усилены санитарно-эпидемиологические меры, проведена дезинфекция помещений. Также ужесточён фильтр для медицинских работников и посетителей, ограничено передвижение персонала.

Работа поликлиники ориентирована большей частью на посещение граждан на дому.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии произошла вспышка коронавируса в городской больнице №4. Изначально сообщалось о 10 заразившихся сотрудниках. Позже было выявлено ещё 10 человек, заражённых от очага в больнице №4

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