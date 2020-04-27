ДТП произошло ночью
Накануне ночью в Улан-Удэ на улице Центральная под колёса автомобиля попал пьяный пешеход. Его сбил 33-летний водитель «Хонды Аккорд».
- 33-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд», следуя по ул. Центральная в районе дома № 2 совершил наезд на пешехода 2002 года рождения, который шел по проезжей части навстречу транспортному средству. Стоит отметить, что пешеход находился на проезжей части в состоянии опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП молодой человек с травмами госпитализирован в медицинское учреждение.
Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу вечером в центре Улан-Удэ в ДТП травмы получил мотоциклист.
В Улан-Удэ под колёса авто попал пьяный пешеход
Происшествия, Фото:
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