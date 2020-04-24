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В центре Улан-Удэ в ДТП травмировался мотоциклист

В центре Улан-Удэ в ДТП травмировался мотоциклист
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Столкнулись «Тойота Филдер» и мотоциклист. ФОТО

В пятницу, 24 апреля, в самом центре Улан-Удэ в ДТП попал водитель мотоцикла. Всё произошло в 18.40 часов на улице Борсоева, напротив отеля «Мэргэн Батор». Столкнулись мотоциклист и автомобиль «Тойота Королла Филдер».

По предварительной информации, водитель «Филдера» ехал со стороны центра города, когда начал поворачивать налево. Возле Бурятского делового центра для этого есть разрыв в сплошной линии. В это время в противоположном направлении ехал мотоциклист. Очевидцы рассказывают, что он следовал на большой скорости, информация проверяется.

Автомобиль и мотоцикл врезались друг в друга. 




Мужчина на мотоцикле был травмирован. Одними из первых ему на помощь пришли сотрудники ГИБДД. Вскоре приехал автомобиль реанимации.

Какие именно травмы получил пострадавший, установят уже в больнице. По предварительным данным, у него перелом руки, травмы головы. Медики проверят также на внутренние повреждения.

Водитель «Филдера» в замешательстве. Сам он говорит, что не видел мотоцикл и не может объяснить, откуда он оказался на его пути. 







Весной обычно обостряется ситуация с аварийностью с участием водителей мототранспорта. 21 апреля УГИБДД по Бурятии сообщило, что зарегистрировано 11 ДТП с участием мотоциклистов и мопедов с четырьмя пострадавшими.

Как сообщал «Байкал-Daily», на этой неделе в ДТП попал пьяный водитель «Тойоты Спринтер Марино». Сперва он таранил автозаправку, затем убегал от росгвардейцев. Во время погони не раз создавал аварийные ситуации и едва не сбивал людей. Всё закончилось, когда нарушитель врезался в патрульную машину и застрял на бордюре. 
ДТП мотоциклисты
 
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