В центре Улан-Удэ в ДТП травмировался мотоциклист

В пятницу, 24 апреля, в самом центре Улан-Удэ в ДТП попал водитель мотоцикла. Всё произошло в 18.40 часов на улице Борсоева, напротив отеля «Мэргэн Батор». Столкнулись мотоциклист и автомобиль «Тойота Королла Филдер».
По предварительной информации, водитель «Филдера» ехал со стороны центра города, когда начал поворачивать налево. Возле Бурятского делового центра для этого есть разрыв в сплошной линии. В это время в противоположном направлении ехал мотоциклист. Очевидцы рассказывают, что он следовал на большой скорости, информация проверяется.
Автомобиль и мотоцикл врезались друг в друга.
Мужчина на мотоцикле был травмирован. Одними из первых ему на помощь пришли сотрудники ГИБДД. Вскоре приехал автомобиль реанимации.
Какие именно травмы получил пострадавший, установят уже в больнице. По предварительным данным, у него перелом руки, травмы головы. Медики проверят также на внутренние повреждения.
Водитель «Филдера» в замешательстве. Сам он говорит, что не видел мотоцикл и не может объяснить, откуда он оказался на его пути.
Весной обычно обостряется ситуация с аварийностью с участием водителей мототранспорта. 21 апреля УГИБДД по Бурятии сообщило, что зарегистрировано 11 ДТП с участием мотоциклистов и мопедов с четырьмя пострадавшими.
Как сообщал «Байкал-Daily», на этой неделе в ДТП попал пьяный водитель «Тойоты Спринтер Марино». Сперва он таранил автозаправку, затем убегал от росгвардейцев. Во время погони не раз создавал аварийные ситуации и едва не сбивал людей. Всё закончилось, когда нарушитель врезался в патрульную машину и застрял на бордюре.