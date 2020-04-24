В Бурятии проводят расследование в больнице с заразившимися сотрудниками

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне выяснилось, что коронавирусом заразились 10 сотрудников городской больницы №4 в Улан-Удэ. Некоторые имели симптомы, но скрыли это – диагноз подтвердился на контрольном тестировании. Накануне министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что трудовой контракт с главным врачом больницы Тамарой Бидагаевой расторгнут. Позже появилась петиция к главе Бурятии в защиту Тамары Бидагаевой.
Сегодня стало известно, что в больнице №4 была проведена двукратная дезинфекция. Сейчас там расположился инфекционный стационар, в котором лечатся пациенты, не болеющие коронавирусом.
Пациенты, которые проходили лечение во время карантина со 2 по 17 апреля, уже выписаны, но находятся под медицинским наблюдением. Остальные пациенты больницы №4 находятся в другом корпусе. Медперсонал в составе 93 человек изолирован в обсерваторе.
Замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина сообщила, что сейчас проводится эпидемиологическое расследование.
- Будем разбираться, брать объяснительные. Идёт эпидемиологическое расследование, всё проверяется и выясняется. Затем при установлении вины лиц, они будут привлекаться к административной ответственности, - сказала замруководителя управления Роспотребнадзора.
Министр здравоохранения Евгения Лудупова добавила, что персональная ответственность возложена на главных врачей, «особенно в период повышенной готовности».
- Мы получили предписание, письмо от Роспотребнадзора, в котором чётко написано, что были допущены нарушения со стороны руководства больницы. Административное делопроизводство открыто Роспотребнадзором, - прокомментировала Евгения Лудупова.