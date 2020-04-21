В Иркутской области устроили погоню за пьяным лихачом

О нарушителе в полицию сообщили очевидцы



В районе села Холмогой Иркутской области местные жители обратили внимание на автомобиль «Ниссан Авенир», водитель которого ехал на высокой скорости, грубо нарушая ПДД. Очевидцы сообщили об этом в полицию.



Оперативный дежурный направил наряд ДПС. Вскоре инспекторы обнаружили машину нарушителя и попытались её остановить. Включив специальную световую и звуковую сигнализацию, по громкой связи полицейские потребовали от водителя остановиться. Но он продолжил движение, при этом увеличил скорость. Пытаясь скрыться, хаотично передвигался по всей проезжей части, создавая аварийные ситуации.



В ходе преследования нарушитель был задержан. За рулём оказался 31-летний местный житель. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.



В отношении мужчины составлены административные протоколы по статье «Невыполнение законных требований сотрудника полиции об остановке транспортного средства» и «Отказ от прохождения медицинского освидетельствования», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

