В Улан-Удэ столкнулись «Хёндай» и «Камри»









Сегодня на улице Комсомольская в Улан-Удэ, недалеко от остановки, произошло ДТП.Пенсионер за рулём Hyundai Santa Fe, выезжая с прилегающей дороги, врезался в Toyota Camry. Водитель второго автомобиль двигался со стороны улицы Николая Петрова по главной дороге.Обошлось без пострадавших.Пожилой водитель свою вину признал.