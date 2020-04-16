В Улан-Удэ столкнулись «Хёндай» и «Камри»

Авария произошла на ПВЗ
Сегодня на улице Комсомольская в Улан-Удэ, недалеко от остановки, произошло ДТП.
Пенсионер за рулём Hyundai Santa Fe, выезжая с прилегающей дороги, врезался в Toyota Camry. Водитель второго автомобиль двигался со стороны улицы Николая Петрова по главной дороге.
Обошлось без пострадавших.
Пожилой водитель свою вину признал.
Авария произошла на ПВЗ
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