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В Улан-Удэ столкнулись «Хёндай» и «Камри»

В Улан-Удэ столкнулись «Хёндай» и «Камри»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла на ПВЗ

Сегодня на улице Комсомольская в Улан-Удэ, недалеко от остановки, произошло ДТП. 



Пенсионер за рулём Hyundai Santa Fe, выезжая с прилегающей дороги, врезался в Toyota Camry. Водитель второго автомобиль двигался со стороны улицы Николая Петрова по главной дороге.

Обошлось без пострадавших.

Пожилой водитель свою вину признал. 

ДТП
 
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