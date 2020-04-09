 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Апреля

08 Апреля

Популярное

Алексей Цыденов назвал три условия для снятия режима самоизоляции

Алексей Цыденов назвал три условия для снятия режима самоизоляции
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Режим изоляции пока действует до конца апреля

В Бурятии с 31 марта введён режим всеобщей самоизоляции, который был продлён до конца апреля. Указом главы республики были расширены категории субъектов экономики, которым позволили трудиться с 6 апреля. 

Сегодня Алексей Цыденов на пресс-конференции обозначил три фактора, на которые будут опираться власти при решении о продлении или снятии режима изоляции.

- Первый – развитие ситуации с коронавирусом, второй – состояние экономики, третий – поведение тех, кого мы допустили к работе, - сказал он.

Глава Бурятии пояснил, что, если те, кого допустили к работе, будут соблюдать все требования, режим будет ослаблен. «Если наоборот, мы увидим безответственное отношение людей: «А вот теперь всё можно», если они не будут соблюдать все меры предосторожности, то мы будет ужесточать режим», пояснил он.

Алексей Цыденов заявил, что в этой ситуации важна совместная ответственность и совместная борьба с коронавирусом.

Напомним, в Бурятии на сегодняшний день зарегистрировано 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 9 человек вылечились, одна пожилая женщина умерла.
глава Бурятии Алексей Цыденов самоизоляция коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Алексей Цыденов назвал три условия для снятия режима самоизоляции
Алексей Цыденов назвал три условия для снятия режима самоизоляции
Власть, 09.04.2020
Режим изоляции пока действует до конца апреля
Алексей Цыденов: «Мы не должны расслабляться»
Алексей Цыденов: «Мы не должны расслабляться»
Власть, 09.04.2020
Глава Бурятии прокомментировал текущую ситуацию c коронавирусом и призвал жителей оставаться внимательными
В Забайкалье главу села оштрафовали за игнорирование депутата
Власть, 09.04.2020
Чиновник ответил на обращение только после вмешательства прокуратуры
Глава Бурятии рассказал «России 24» о борьбе с коронавирусом
Глава Бурятии рассказал «России 24» о борьбе с коронавирусом
Власть, 09.04.2020
По словам Алексея Цыденова, в республике организован режим «взаимоподдержки, взаимовыручки»
В Бурятии оштрафовали главу поселения за благоустройство парка
В Бурятии оштрафовали главу поселения за благоустройство парка
Власть, 09.04.2020
Работы по благоустройству выполняла другая организация
В Бурятии госслужащие начнут ловить нарушителей изоляции
В Бурятии госслужащие начнут ловить нарушителей изоляции
Власть, 08.04.2020
Штрафы по составленным ими протоколам назначит суд
Баир Цыренов назвал Дальневосточный округ самым «чистым» от коронавируса
Баир Цыренов назвал Дальневосточный округ самым «чистым» от коронавируса
Власть, 08.04.2020
Зампред правительства Бурятии Баир Цыренов оставил пост о борьбе с коронавирусом
Евгения Лудупова категорически высказалась об альтернативной карте коронавируса в Бурятии
Евгения Лудупова категорически высказалась об альтернативной карте коронавируса в Бурятии
Власть, 08.04.2020
По мнению министра здравоохранения, людям не нужно знать о перемещениях больных
Горсовет Улан-Удэ помогает сотрудникам лабораторий
Горсовет Улан-Удэ помогает сотрудникам лабораторий
Власть, 08.04.2020
Лаборатории работают круглосуточно и обеспечены полным рационом питания
Торги мэрии Улан-Удэ «встали» из-за коронавируса
Торги мэрии Улан-Удэ «встали» из-за коронавируса
Власть, 08.04.2020
Мэр Шутенков приостановил торги, которые проводятся за счёт городского бюджета

В Бурятии главу села оштрафовали за неисполнение требований прокурора
В Бурятии главу села оштрафовали за неисполнение требований прокурора
Власть, 08.04.2020
Прокуратура выявила нарушения и предписала их устранить
Комитет по образованию Улан-Удэ отменил приём граждан
Комитет по образованию Улан-Удэ отменил приём граждан
Власть, 07.04.2020
Такие меры приняты из-за коронавируса
Улан-удэнские депутаты провели заседания онлайн
Улан-удэнские депутаты провели заседания онлайн
Власть, 07.04.2020
Для связи депутаты использовали компьютеры и телефоны
Депутаты-бизнесмены обратились к главе Бурятии
Депутаты-бизнесмены обратились к главе Бурятии
Власть, 07.04.2020
Алексея Цыденова просят о дополнительных налоговых льготах бизнесу на фоне пандемии коронавируса

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^