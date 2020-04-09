Режим изоляции пока действует до конца апреля
В Бурятии с 31 марта введён режим всеобщей самоизоляции, который был продлён до конца апреля. Указом главы республики были расширены категории субъектов экономики, которым позволили трудиться с 6 апреля.
Сегодня Алексей Цыденов на пресс-конференции обозначил три фактора, на которые будут опираться власти при решении о продлении или снятии режима изоляции.
- Первый – развитие ситуации с коронавирусом, второй – состояние экономики, третий – поведение тех, кого мы допустили к работе, - сказал он.
Глава Бурятии пояснил, что, если те, кого допустили к работе, будут соблюдать все требования, режим будет ослаблен. «Если наоборот, мы увидим безответственное отношение людей: «А вот теперь всё можно», если они не будут соблюдать все меры предосторожности, то мы будет ужесточать режим», пояснил он.
Алексей Цыденов заявил, что в этой ситуации важна совместная ответственность и совместная борьба с коронавирусом.
Напомним, в Бурятии на сегодняшний день зарегистрировано 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 9 человек вылечились, одна пожилая женщина умерла.
Алексей Цыденов назвал три условия для снятия режима самоизоляции
Власть, Фото:
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