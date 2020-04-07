В Улан-Удэ в многоквартирном доме загорелся балкон

Причиной послужила непотушенная сигарета



Поздним вечером 6 апреля из-за непотушенной сигареты по улице Королёва в Улан-Удэ горел балкон на втором этаже многоквартирного дома. За три минуты пожар был полностью ликвидирован, площадь возгорания составила 1 кв. м.



Виновным признан хозяин квартиры.



В этот же день на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании травы по улице Окинская. Около часа потребовалось подразделениям, чтобы полностью ликвидировать пожар.



За прошедшие сутки в Бурятии ликвидирован 21 пожар, из них в Улан-Удэ – 8. Чаще всего горели трава и мусор. Основной причиной возникновения пожаров послужило неосторожное обращение с огнём, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

