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В Улан-Удэ в многоквартирном доме загорелся балкон

В Улан-Удэ в многоквартирном доме загорелся балкон
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Причиной послужила непотушенная сигарета

Поздним вечером 6 апреля из-за непотушенной сигареты по улице Королёва в Улан-Удэ горел балкон на втором этаже многоквартирного дома. За три минуты пожар был полностью ликвидирован, площадь возгорания составила 1 кв. м.

Виновным признан хозяин квартиры.

В этот же день на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании травы по улице Окинская. Около часа потребовалось подразделениям, чтобы полностью ликвидировать пожар.

За прошедшие сутки в Бурятии ликвидирован 21 пожар, из них в Улан-Удэ – 8. Чаще всего горели трава и мусор. Основной причиной возникновения пожаров послужило неосторожное обращение с огнём, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
пожар
 
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