Причиной послужила непотушенная сигарета
Поздним вечером 6 апреля из-за непотушенной сигареты по улице Королёва в Улан-Удэ горел балкон на втором этаже многоквартирного дома. За три минуты пожар был полностью ликвидирован, площадь возгорания составила 1 кв. м.
Виновным признан хозяин квартиры.
В этот же день на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании травы по улице Окинская. Около часа потребовалось подразделениям, чтобы полностью ликвидировать пожар.
За прошедшие сутки в Бурятии ликвидирован 21 пожар, из них в Улан-Удэ – 8. Чаще всего горели трава и мусор. Основной причиной возникновения пожаров послужило неосторожное обращение с огнём, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
В Улан-Удэ в многоквартирном доме загорелся балкон
Происшествия, Фото:
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