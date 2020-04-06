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В Бурятии на дежурство заступил вертолёт Ми-8

В Бурятии на дежурство заступил вертолёт Ми-8
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Вертолёт будет привлекаться при угрозе перехода лесных пожаров на населённые пункты

В Бурятии с 6 апреля заступил на дежурство вертолёт Ми-8 МЧС России, оборудованный водосливным устройством.

Вертолёт будет привлекаться при угрозе перехода лесных пожаров на населенные пункты республики, а также для мониторинга паводковой обстановки при угрозе подтопления населенных пунктов, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», пожароопасный сезон открыт уже в 11 лесничествах Бурятии: Бичурском, Верхне-Талецком, Заиграевском, Закаменском, Заудинском, Иволгинском, Кижингинском, Кяхтинском, Прибайкальском, Хандагатайском и Хоринском. 

За прошедшие сутки в Бурятии тушили шесть лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнём, составила 68,5 га.
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