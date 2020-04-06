Вертолёт будет привлекаться при угрозе перехода лесных пожаров на населённые пункты
В Бурятии с 6 апреля заступил на дежурство вертолёт Ми-8 МЧС России, оборудованный водосливным устройством.
Вертолёт будет привлекаться при угрозе перехода лесных пожаров на населенные пункты республики, а также для мониторинга паводковой обстановки при угрозе подтопления населенных пунктов, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», пожароопасный сезон открыт уже в 11 лесничествах Бурятии: Бичурском, Верхне-Талецком, Заиграевском, Закаменском, Заудинском, Иволгинском, Кижингинском, Кяхтинском, Прибайкальском, Хандагатайском и Хоринском.
За прошедшие сутки в Бурятии тушили шесть лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнём, составила 68,5 га.
В Бурятии на дежурство заступил вертолёт Ми-8
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