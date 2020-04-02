В Бурятии коронавирус предполагают у туристов из Вьетнама и США

Первичные анализы оказались положительными
В Бурятии пришли первичные положительные анализы на коронавирус у двух недавно вернувшихся людей. Один из них прибыл из Вьетнама, второй – из США.
- Клиники нету, но первичные анализы положительные, - сообщила сегодня министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.
Отметим, Америка сейчас находится на первом месте в мире по распространению коронавируса. Всего в США погибли 5116 человек, число заражённых превысило более 215 тысяч. Только за прошедшие сутки в США от коронавируса умерли 1243 человека. Предыдущий антирекорд по наибольшему числу жертв COVID-19 был зафиксирован в Италии 27 марта, когда за сутки скончались 969 человек.
Во Вьетнаме более 200 случаев заражения, погибших нет. В стране введён режим самоизоляции.
В Бурятии число больных коронавирусом растёт с каждым днём, сегодня подтверждены 30 случаев. В республике два очага распространения инфекции: один в Улан-Удэ, второй – в Баргузинском районе. Однако больные коронавирусом и граждане, контактировавшие с ними, есть ещё в нескольких районах. Кабанский район ввёл особую меру, установив на трассе пропускной пункт.
Пятеро больных коронавирусом находятся в реанимации инфекционной больницы.
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