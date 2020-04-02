Кабанский район ввёл особую меру по борьбе с коронавирусом
2 апреля на региональной трассе «Тресково-Оймур-Заречье» в районе моста через реку Селенга в Кабанском районе Бурятии будет организован пропускной пункт. Решение об этом приняла районная администрация для борьбы с распространением коронавируса.
- Покидать территорию Правобережья и въезжать на неё можно будет только экстренным службам и гражданам, работающим за пределами Правобережья, - сообщил глава Кабанского района Алексей Сокольников.
Напомним, в Бурятии введён режим обязательной самоизоляции.
- Мы не драматизируем ситуацию, но на территории нашего района есть граждане, которые находились в непосредственном контакте с заболевшими. С ними проводится работа, - отметил Алексей Сокольников.
Он призвал жителей района максимально ограничить контакты, отказаться от запланированных поездок, общаться и поддерживать друга по телефону.
Как сообщал «Байкал-Daily», число больных коронавирусом в Бурятии выросло на пять человек, достигнув 30 пациентов.
Сегодня в Улан-Удэ опровергли слухи о запрете выезда из города. В свою очередь, главы районов предложили измерять температуру всем выезжающим из столицы Бурятии.
Коронавирус не пройдёт: В Бурятии появится пропускной пункт на мосту
Общество, Фото:
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