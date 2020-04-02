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В Улан-Удэ в отделении реанимации выросло число больных коронавирусом

В Улан-Удэ в отделении реанимации выросло число больных коронавирусом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Три пациента из пяти дышат самостоятельно

На сегодня в Бурятии зарегистрировано 30 больных коронавирусной инфекцией, анализы ещё шестерых человек направлены в Новосибирск на подтверждение результатов. Более тысячи человек контактировали с заболевшими.

По словам главного врача инфекционной больницы Татьяны Сымбелой, сегодня пятеро больных находятся в реанимации: два пациента находятся на кислородотерапии (через носовые катетеры), три пациента дышат самостоятельно.

Накануне в реанимации находилось четверо пациентов.

- Вчера мы одного пациента перевели из отделения реанимацию, но ночью мы приняли пациентку, у которой пошло ухудшение состояния. Наросла дыхательная недостаточность и мы её перевели в реанимацию. Состояние остальных пациентов не вызывает опасения, лекарственная терапия проводится в полном объёме, - сообщила главный врач.

По её словам, по всем пациентам проведена телемедицинская консультация с федеральным центром анестезиологии и реаниматологии. Также бурятские медики консультировались с израильским профессором по тактике лечения коронавирусной инфекции.

- Тактика признана правильной и изменению не подлежала, - сообщила главврач.


коронавирус реанимация
 
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