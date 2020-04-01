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В Бурятии коронавирусом заболела жительница Сотниково

В Бурятии коронавирусом заболела жительница Сотниково
Происшествия, 
В республике два очага по коронавирусу

В Бурятии два очага по коронавирусу (место распространения вируса) – один в Улан-Удэ, другой – в Баргузинском районе. Об этом сообщила сегодня замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.

Жительница Баргузинского района вернулась домой из Москвы. Как сообщал «Байкал-Daily», из столицы Бурятии в Усть-Баргузин эта женщина недавно уехала на автобусе, накануне специалисты искали пассажиров этого автобусного рейса.

- У нас появился со вчерашнего дня второй очаг, он связан с заболеванием женщины, которая в течение месяца находилась в Москве. Она приехала из Москвы порядка наверное, месяца назад, - уточнила Елена Кузьмина.

В последние две недели сотрудники Роспотребнадзора проводят санитарно-карантинный контроль всех прилетевших из Москвы.

- В чём заключается санитарно-карантинный контроль? Это термометрия, на сегодня мы делаем двойную термометрию, если раньше были переносные, сейчас установили стационарный тепловизор в зале прилёта. Проводится опрос, уточняются сведения. На тот момент наша заболевшая не подлежала контролю, он не проводился, второе – она была здорова, никаких жалоб у неё не было. Она была выявлена при обращении за медицинской помощью, - подробно объяснила замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Также заболели два жителя посёлка Саган-Нур Мухоршибирского района. Известно, что они подхватили вирус из Улан-Удэ, куда выезжали на некоторое время.

Появилась больная в селе Сотниково.

- Есть ещё один у нас положительный случай, женщина проживает в селе Сотниково Иволгинском районе, но работает в Улан-Удэ. Она связана с первым очагом, - сказала Елена Кузьмина.

Есть также пациентка из Тарбатагая. Известно, что заболевшая съездила на выходные в район и вернулась в Улан-Удэ.

В Бурятии число больных COVID-2019 увеличилось на шесть человек и достигло 25 заразившихся. Среди них есть дети
коронавирус
 
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