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В Бурятии снизилось число больных коронавирусом в реанимации

В Бурятии снизилось число больных коронавирусом в реанимации
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Министр здравоохранения рассказала о состоянии здоровья больных коронавирусом, лежащих в реанимации

В Бурятии в реанимации инфекционной больницы находятся четыре человека, заболевших коронавирусом. Об этом сегодня сообщила министр здравоохранения региона Евгения Лудупова. Число таких больных уменьшилось: накануне сообщалось о пяти пациентах в реанимации.

- Четыре пациента находятся в отделении реанимации. На аппаратах ИВЛ никого нет. На поддержке кислородом всего трое пациентов. Мы ежедневно сверяемся с консультационным центром Москвы, в котором получаем необходимые консультации. С утра ухудшения нет, есть положительная динамика у ряда пациентов. Отдельно у нас создана консультативная группа из ведущих специалистов, которые обсуждают и принимают экспертное решение, - рассказала министр.

Напомним, в Бурятии число больных COVID-2019 увеличилось на шесть человек и достигло 25 заразившихся. Все 25 анализов лабораторно подтверждены в Новосибирске, сообщили в республиканском оперштабе. У пяти граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы направлены на подтверждение.

Сегодня стало известно, что среди заболевших шесть детей, в том числе один годовалый малыш. 
коронавирус реанимация
 
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