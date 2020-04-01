Министр здравоохранения рассказала о состоянии здоровья больных коронавирусом, лежащих в реанимации
В Бурятии в реанимации инфекционной больницы находятся четыре человека, заболевших коронавирусом. Об этом сегодня сообщила министр здравоохранения региона Евгения Лудупова. Число таких больных уменьшилось: накануне сообщалось о пяти пациентах в реанимации.
- Четыре пациента находятся в отделении реанимации. На аппаратах ИВЛ никого нет. На поддержке кислородом всего трое пациентов. Мы ежедневно сверяемся с консультационным центром Москвы, в котором получаем необходимые консультации. С утра ухудшения нет, есть положительная динамика у ряда пациентов. Отдельно у нас создана консультативная группа из ведущих специалистов, которые обсуждают и принимают экспертное решение, - рассказала министр.
Напомним, в Бурятии число больных COVID-2019 увеличилось на шесть человек и достигло 25 заразившихся. Все 25 анализов лабораторно подтверждены в Новосибирске, сообщили в республиканском оперштабе. У пяти граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы направлены на подтверждение.
Сегодня стало известно, что среди заболевших шесть детей, в том числе один годовалый малыш.
В Бурятии снизилось число больных коронавирусом в реанимации
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Круг контактных лиц ежечасно меняется
В случае неоплаты суд мог заменить штраф более строгим наказанием
Водитель «Тойоты» был пьян
Профилактические работы надо провести до начала особого противопожарного режима
Министр здравоохранения рассказала о состоянии здоровья больных коронавирусом, лежащих в реанимации
В Бурятии появилось ещё трое детей с первичным положительным анализом на коронавирус
Пожилая женщина оформила два кредита для оплаты различных услуг, якобы необходимых для получения денег
В доме нашли самодельное приспособление для употребления синтетики
Вода наблюдается на пяти улицах и девяти придомовых территориях
Их заметили полицейские кинологи
Мужчина в марте освободился из мест лишения свободы
Рослесхоз подготовил долгосрочный прогноз пожарной опасности в лесах в 2020 году
Конфликт произошёл во время застолья
Участники преступной группы изготовляли и сбывали гашиш
ГИБДД устанавливает личность пострадавшего в аварии мужчины