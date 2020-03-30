Полицейские дважды вернули забайкальцу украденный телефон

Житель района, приехавший по делам в Читу, стал жертвой преступления



В субботу в УМВД России по Чите обратился 41-летний житель села Кулинда и сообщил о том, что ему нанесли побои и похитили имущество.



Сельчанин на вокзале разговорился с двумя мужчинами, которые пригласили его вместе распить спиртные напитки. Вскоре произошёл конфликт, в результате которого новые знакомые избили мужчину и отняли два сотовых телефона и 500 рублей.



Потерпевший некоторое время назад во время визита в краевую столицу стал жертвой кражи. Тогда у него украли сотовый телефон. Преступление было раскрыто, мужчине вернули гаджет и буквально в этот же день его снова похитили в результате этого грабежа.



Сотрудники полиции установили подозреваемых в открытом хищении. Ими оказались 26-летний читинец и его двоюродный брат. телефоны изъяты и возвращены потерпевшему.



В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж», сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

