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В Улан-Удэ коронавирус заподозрили у трёх китайских лётчиков

В Улан-Удэ коронавирус заподозрили у трёх китайских лётчиков
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Анализы на коронавирус направлены в Новосибирск для исследования

В Улан-Удэ с высокой температурой госпитализированы трое лётчиков из КНР. Иностранцев положили в больницу 3 февраля в инфекционную больницу с признаками ОРВИ, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

- У них отобраны анализы на коронавирус, направлены для исследования в центр «Вектор» в городе Новосибирск. Результаты ожидаем, - прокомментировали в управлении.

Граждане Китая прибыли в столицу Бурятии 31 января рейсом «Пекин-Иркутск» для прохождения обучения на Улан-Удэнском авиационном заводе. С того времени за их здоровьем был пристальный контроль. И как только у них появились симптомы заболевания, иностранцев отправили на лечение.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Улан-Удэ с подозрением на коронавирус был госпитализирован путешественник из Забайкалья. Однако диагноз не подтвердился. На сегодня в республике нет заболевших коронавирусом.

В целях предупреждения распространения заболевания, в Бурятии отменили все массовые мероприятия в закрытых помещениях с участием детей.

По последним данным, число зараженных коронавирусом 2019-nCoV превысило 23 тысячи человек. Погибли 492 человека, полностью излечились 850 пациентов. Вспышка коронавируса произошла в Китае в декабре. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в масштабную пандемию


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