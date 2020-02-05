В Улан-Удэ коронавирус заподозрили у трёх китайских лётчиков

В Улан-Удэ с высокой температурой госпитализированы трое лётчиков из КНР. Иностранцев положили в больницу 3 февраля в инфекционную больницу с признаками ОРВИ, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
- У них отобраны анализы на коронавирус, направлены для исследования в центр «Вектор» в городе Новосибирск. Результаты ожидаем, - прокомментировали в управлении.
Граждане Китая прибыли в столицу Бурятии 31 января рейсом «Пекин-Иркутск» для прохождения обучения на Улан-Удэнском авиационном заводе. С того времени за их здоровьем был пристальный контроль. И как только у них появились симптомы заболевания, иностранцев отправили на лечение.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Улан-Удэ с подозрением на коронавирус был госпитализирован путешественник из Забайкалья. Однако диагноз не подтвердился. На сегодня в республике нет заболевших коронавирусом.
В целях предупреждения распространения заболевания, в Бурятии отменили все массовые мероприятия в закрытых помещениях с участием детей.