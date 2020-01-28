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Появилось видео с места схода 30 вагонов в Иркутской области

Происшествия, 
Вагоны сложились как карточный домик

В распоряжении «Байкал-Daily» появилось видео с места схода 30 вагонов с углём в районе станции Мегет Иркутской области. На видео запечатлен масштаб произошедшего – опрокинувшие вагоны повреждены и лежат в полном беспорядке.

ЧП произошло в 13 часов 22 минуты по местному времени. Известно, что жертв и пострадавших нет. Размер ущерба, причинённого ОАО «РЖД», устанавливается.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, проводится комплекс следственных действий, - прокомментировали в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России. 





сход с рельсов
 
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