Бродячие собаки искусали улан-удэнца

В Улан-Удэ произошло очередное нападение бродячих собак на человека. Видео того, как собаки гонятся за жертвой, появилось в паблике uu_news в Instagram. Также опубликовано фото пострадавшего – собаки покусали его за ногу, оставив раны.
«Срочно! Собаки покусали и на всех бросаются, ЦАСС игнорят, трубки не берут. Ещё хотят жертв! Район Цивилева 44-44П и возле СПИД-центра куча их», - говорится в сообщении.
В комментариях улан-удэнцы делятся похожими историями. «У нас в 113 мкр бегают собаки», «Сколько раз кусали меня, в прошлом году моего ребенка, но всегда были домашние собаки, отпущенные погулять, бездомные ни разу», - пишут местные жители. Одна улан-удэнка рассказала, как бродячие собаки, поселившиеся во дворе дома, загнали её на забор, где пришлось сидеть полчаса.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе на 9-летнего мальчика в 111 квартале Улан-Удэ напала стая собак. Ребёнка сильно покусали, у него многочисленные раны головы, рук и ног.
С 2020 году в России новые правила обращения с безнадзорными животными. Отныне собак будут отлавливать, стерилизовать, чипировать и выпускать на волю. Теперь категорически запрещается умерщвлять животных. Эвтаназия разрешена лишь в том случае, если есть ветеринарное заключение о тяжёлом заболевании, которое приносит страдание животному.
В Бурятии, между тем, бьют тревогу из-за роста числа выбрасываемых на улицу щенков – «сотни коробок в день». В итоге число бездомных животных, сбивающихся в стаи, растёт постоянно.