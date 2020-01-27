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Бродячие собаки искусали улан-удэнца

Бродячие собаки искусали улан-удэнца
Происшествия,  Фото:uu_news
Стая бродячих собак на Цивилёва бросаются на прохожих

В Улан-Удэ произошло очередное нападение бродячих собак на человека. Видео того, как собаки гонятся за жертвой, появилось в паблике uu_news в Instagram. Также опубликовано фото пострадавшего – собаки покусали его за ногу, оставив раны.

«Срочно! Собаки покусали и на всех бросаются, ЦАСС игнорят, трубки не берут. Ещё хотят жертв! Район Цивилева 44-44П и возле СПИД-центра куча их», - говорится в сообщении.



В комментариях улан-удэнцы делятся похожими историями. «У нас в 113 мкр бегают собаки», «Сколько раз кусали меня, в прошлом году моего ребенка, но всегда были домашние собаки, отпущенные погулять, бездомные ни разу», - пишут местные жители. Одна улан-удэнка рассказала, как бродячие собаки, поселившиеся во дворе дома, загнали её на забор, где пришлось сидеть полчаса.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе на 9-летнего мальчика в 111 квартале Улан-Удэ напала стая собак. Ребёнка сильно покусали, у него многочисленные раны головы, рук и ног.

С 2020 году в России новые правила обращения с безнадзорными животными. Отныне собак будут отлавливать, стерилизовать, чипировать и выпускать на волю. Теперь категорически запрещается умерщвлять животных. Эвтаназия разрешена лишь в том случае, если есть ветеринарное заключение о тяжёлом заболевании, которое приносит страдание животному.

В Бурятии, между тем, бьют тревогу из-за роста числа выбрасываемых на улицу щенков – «сотни коробок в день». В итоге число бездомных животных, сбивающихся в стаи, растёт постоянно. 
бездомные животные собаки
 
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