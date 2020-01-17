В Улан-Удэ с трудом началась работа по стерилизации бродячих собак

На круглом столе обсудили проблемы по регулированию численности безнадзорных животных
16 января в Улан-Удэ состоялся круглый стол по проблеме регулирования численности безнадзорных животных в городе. Обсудить проблему и найти решение пришли эксперты бурятского отделения ОНФ, профильные комитеты, представители ЦАСС, управления ветеринарии и зоозащитники.
- За последние десять лет вопрос безнадзорных животных очень сильно волнует граждан Улан-Удэ. Неоднократно сталкивались с мнениями о том, что бесполезно выделяются средства из бюджета, что нету никакой эффективности. Много поступает жалоб от граждан на количество безнадзорных животных, часто мы видим в СМИ публикации о том, что кого-то покусали, о том, что кто-то заболел, заразился. С другой стороны, мы сталкиваемся с ситуацией, когда есть мнение, что животных не надо отлавливать, что к ним нужно гуманно относиться, содержать их в тех местах, где они сейчас находятся, - озвучил насущную проблему сопредседатель регионального штаба ОНФ Максим Кириенко.
По словам эксперта регионального отделения ОНФ Натальи Филипповой, количество выбрасываемых потомств животных неумолимо растёт.
- Население совершенно не знает, как обращаться с животными, как регулировать их численность. Массово выбрасываются на улицы ненужные потомства животных – в день по сотни коробок с щенками и котятами. Это результат нашей такой бездумной политики, которая совершенно неэффективна. Из года в год количество безнадзорных животных растёт и растёт количество покусов, - отметила Наталья Филиппова.
По данным Роспотребнадзора по Бурятии, показатель обращаемости к медикам из-за укусов по итогам 2018 года составил 469 случаев на 100 тысяч населения, то есть в 1,4 раза превысил показатель 2017 года. Но оказалось, что кусают граждан в основном владельческие животные.
- Выгул без поводка, без намордника приводит к таким печальным случаям. Необходимо проводить разъяснительную работу среди населения, - сказала эксперт.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2020 году вступают в силу новые поправки в закон о безнадзорных животных. Отныне собак будут отлавливать, стерилизовать, чипировать и выпускать на волю. Некоторые собаки, как пояснили сегодня, будут пожизненно содержаться в приютах.
Отныне по закону категорически запрещается умерщвлять животных. Эвтаназия разрешена лишь в том случае, если есть ветеринарное заключение о тяжёлом заболевании, которое приносит страдание животному, а также разрешено умерщвление агрессивного животного.
Об итогах отлова безнадзорных собак в 2019 году отчитался начальник отдела благоустройства комбината городского хозяйства Санжи-Жамсо Аюшеев.
- В 2019 году комитет городского хозяйства заключил договоры на общую сумму порядка 15 миллионов с ООО ЖАДО и ООО ЦАСС на отлов 9875 особей. В настоящее время работа выполнена. Общее количество отловленных животных составило 9875 особей. Количество лабораторных исследований – 1 142, количество животных, подвергнутых эвтаназии – 8908. По каждому животному есть заключение ветеринарного врача, - сообщил Санжи-Жамсо Аюшеев.
Представители ОНФ, усомнившись в том, что умерщвлению могли подвергнуться и здоровые животные, запросили у чиновника дополнительную информацию об основаниях для эвтаназии животных. Так исполкому, будет предоставлена информация о заболеваниях собак и о данных ветеринарного врача, который принял такое решение.
Также встал вопрос о строительстве муниципального приюта для собак. Но на эти цели ни в бюджете республики, ни в бюджете города пока не предусмотрено средств.
- По приютам стоит вопрос. Мы порядок требований не подписали ещё по приютам. Ту часть по стерилизации и по передержке отловленных животных частные клиники и подведомственные учреждения управления ветеринарии готовы в этом плане отработать, - сказал начальник управления ветеринарии Бурятии Эрдэм Сангадиев.
На 2020 год в бюджете республики предусмотрены 31 млн. рублей на отлов около 8 тысяч собак. Эрдэм Сангадиев отметил возможность также дополнительного выделения средств из бюджета.
На сегодняшний день в Улан-Удэ отловлены и простерилизованы всего пять собак. Они содержатся в Горветстанции.
По словам генерального директора ООО «ЦАСС» Владимира Галсанова, выделяющихся средств из бюджета на отлов собак недостаточно для проведения стерилизации и содержания собак.
- Никакая частная организация не готова на такую сумму содержать этих собак. Организация уходит в отрицательный баланс, - заявил Владимир Галсанов.
Становится понятно, что проблема с регулированием численности безнадзорных животных в Улан-Удэ быстро не решится.
В Улан-Удэ с трудом началась работа по стерилизации бродячих собак
Общество, Фото:
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