Несчастный случай произошёл 17 января
17 января в городе Закаменск Закаменского района Бурятии в результате несчастного случая 49-летняя женщина выпала с балкона пятого этажа. От полученных травм она скончалась. Об этом сообщили очевидцы происшествия.
Информацию подтвердили в пресс-службе МВД по Бурятии.
- Материалы переданы в Следственное управление СК РФ по Бурятии, - добавили в министерстве.
В Бурятии женщина погибла, выпав с пятого этажа
Происшествия, Фото:
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