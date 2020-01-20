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В Бурятии женщина погибла, выпав с пятого этажа

В Бурятии женщина погибла, выпав с пятого этажа
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Несчастный случай произошёл 17 января

17 января в городе Закаменск Закаменского района Бурятии в результате несчастного случая 49-летняя женщина выпала с балкона пятого этажа. От полученных травм она скончалась. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

Информацию подтвердили в пресс-службе МВД по Бурятии.

- Материалы переданы в Следственное управление СК РФ по Бурятии, - добавили в министерстве.  
несчастный случай
 
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