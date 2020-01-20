В Бурятии женщина погибла, выпав с пятого этажа

Несчастный случай произошёл 17 января



17 января в городе Закаменск Закаменского района Бурятии в результате несчастного случая 49-летняя женщина выпала с балкона пятого этажа. От полученных травм она скончалась. Об этом сообщили очевидцы происшествия.



Информацию подтвердили в пресс-службе МВД по Бурятии.



- Материалы переданы в Следственное управление СК РФ по Бурятии, - добавили в министерстве.

