Инцидент случился на «Шишковке»
Накануне, 15 января, в 9:42 на конечной остановки «Шишковка» в Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай №1. В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 2, 5 до остановки «Элеватор».
В 10:16 движение трамваев восстановлено. Время простоя составило 34 минуты, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера было закрыто движение трамваев из-за ДТП в районе остановки «Русский драматический театр». Водитель автомобиля «Хёндэ Солярис» врезался в электроопору. В результате аварии один человек погиб, двое – в больнице. Движение было восстановлено в 10:47.
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
Происшествия, Фото:
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