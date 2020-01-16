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В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай

В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Инцидент случился на «Шишковке»

Накануне, 15 января, в 9:42 на конечной остановки «Шишковка» в Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай №1. В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 2, 5 до остановки «Элеватор».

В 10:16 движение трамваев восстановлено. Время простоя составило 34 минуты, сообщается в оперативной сводке по городу.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера было закрыто движение трамваев из-за ДТП в районе остановки «Русский драматический театр». Водитель автомобиля «Хёндэ Солярис» врезался в электроопору. В результате аварии один человек погиб, двое – в больнице. Движение было восстановлено в 10:47.
сход с рельсов
 
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